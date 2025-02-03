Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row.placeholder image
Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row.

37 superb pictures of Doncaster Rovers fans ahead of the win over MK Dons

Stephen Thirkill
By Stephen Thirkill

Sports Editor, NMSY titles

Published 3rd Feb 2025, 06:00 BST
On-song Rovers made it four in a row with a 2-1 win over MK Dons.

Rob Street’s 73rd minute winner moved Rovers to within seven points of leaders Walsall, but more importantly leaves them four points clear of fourth-placed AFC Wimbledon.

As ever, photographer Howard Roe was on hand to snap some of the Rovers fans who saw the win.

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row.

1. Rovers 2 MK Dons 1

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row.

2. Rovers 2 MK Dons 1

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row.

3. Rovers 2 MK Dons 1

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row.

4. Rovers 2 MK Dons 1

Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD

