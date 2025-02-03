Rob Street’s 73rd minute winner moved Rovers to within seven points of leaders Walsall, but more importantly leaves them four points clear of fourth-placed AFC Wimbledon.
As ever, photographer Howard Roe was on hand to snap some of the Rovers fans who saw the win.
1. Rovers 2 MK Dons 1
Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD
2. Rovers 2 MK Dons 1
Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD
3. Rovers 2 MK Dons 1
Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD
4. Rovers 2 MK Dons 1
Doncaster Rovers beat MK Dons to make it four wins in a row. Photo: Howard Roe/AHPIX LTD