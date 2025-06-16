The annual event took place on Town Fields.placeholder image
Doncaster Race For Life 2025: Spot yourself in our picture gallery

By Darren Burke
Published 16th Jun 2025, 14:21 BST
Doncaster was turned into a sea of pink as scores of runners and walkers of all ages came together for the annual Race For Life.

Scores of fundraisers and their families descended on Town Fields for yesterday’s event which sees particpants walking or running a 3K, 5K, or 10K route to raise cash for Cancer Research UK.

The long-running event always draws in a variety of colourful costumes and this year’s gathering was no different.

See if you can spot yourself in our picture gallery.

1. Doncaster Race For Life 2025

Photo: National World

2. Doncaster Race For Life 2025

Photo: National World

3. Doncaster Race For Life 2025

Photo: National World

4. Doncaster Race For Life 2025

Photo: National World

