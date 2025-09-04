Car destroyed after being set on fire at Doncaster cricket club
A car was destroyed after being deliberately set on fire at a Doncaster cricket club in an early morning blaze.
South Yorkshire Fire and Rescue crews were called to Barnby Dun Cricket Club in Doncaster Road, Kirk Sandall shortly after 8am this morning.
A SYFR spokesperson said: “We were called at 8:19am this morning to Doncaster Road in Kirk Sandall.
"Firefighters from Doncaster station attended the incident.
"The fire is believed to have been started deliberately. Crews left the scene at 8:55am.”