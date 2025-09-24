Food hygiene ratings of three to five handed to 16 Doncaster establishments
The following ratings have been given to nine restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Costa Coffee at Kiosk Station Entrance, Doncaster Railway Station, Trafford Way, Doncaster; rated on September 17
• Rated 5: Costa Coffee at Kiosk Between Platform 4 And 8, Doncaster Railway Station, Trafford Way, Doncaster; rated on September 17
• Rated 5: Costa Coffee at Coffee Kiosk Between Platform 1 And 3, Doncaster Railway Station, Trafford Way, Doncaster; rated on September 17
• Rated 5: Mellors Catering Services at Kirk Sandall Junior School, Magnolia Close, Kirk Sandall, Doncaster; rated on September 16
• Rated 5: Mellors Catering Services at Kirk Sandall Infant School, Queen Mary Crescent, Kirk Sandall, Doncaster; rated on September 16
• Rated 5: Relish Catering at Plover Primary School, Coniston Road, Intake, Doncaster; rated on September 11
• Rated 5: The Pantry @ Canon Popham C of E Primary School at Canon Popham C Of E Primary Academy, Church Balk, Edenthorpe, Doncaster; rated on September 11
• Rated 5: Caterlink @ Outwood Primary Academy Woodlands at Outwood Primary Academy Woodlands, The Crescent, Woodlands, Doncaster; rated on September 10
• Rated 3: La Rustica at 5 Nether Hall Road, Doncaster; rated on July 3
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Venue 19 at 4 Field Road, Thorne, Doncaster; rated on September 9
• Rated 5: The Highwayman at Great North Road, Woodlands, Doncaster; rated on September 8
Plus five ratings for takeaways:
• Rated 5: Chicos Pizza and Grill at 155 Balby Road, Balby, Doncaster; rated on September 18
• Rated 5: Kiki at 1 Town End, Bentley, Doncaster; rated on September 17
• Rated 5: Allo Pizza at Unit 3, Tickhill Business Centre, Bawtry Road, Tickhill; rated on September 4
• Rated 5: Pizza Range Express at 138 Warmsworth Road, Balby, Doncaster; rated on September 2
• Rated 4: Pizza Milano at 82 Edlington Lane, Warmsworth, Doncaster; rated on September 8
The food hygiene ratings are:
5 – Very good
4 – Good
3 – Generally satisfactory
2 – Improvement is necessary
1 – Major improvement is necessary