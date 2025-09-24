Food hygiene ratings of three to five handed to 16 Doncaster establishments

By Stephanie Bateman
Published 24th Sep 2025, 14:46 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 16 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to nine restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Costa Coffee at Kiosk Station Entrance, Doncaster Railway Station, Trafford Way, Doncaster; rated on September 17

• Rated 5: Costa Coffee at Kiosk Between Platform 4 And 8, Doncaster Railway Station, Trafford Way, Doncaster; rated on September 17

Food hygiene ratings of three to five handed to 16 Doncaster establishments.

• Rated 5: Costa Coffee at Coffee Kiosk Between Platform 1 And 3, Doncaster Railway Station, Trafford Way, Doncaster; rated on September 17

• Rated 5: Mellors Catering Services at Kirk Sandall Junior School, Magnolia Close, Kirk Sandall, Doncaster; rated on September 16

• Rated 5: Mellors Catering Services at Kirk Sandall Infant School, Queen Mary Crescent, Kirk Sandall, Doncaster; rated on September 16

• Rated 5: Relish Catering at Plover Primary School, Coniston Road, Intake, Doncaster; rated on September 11

• Rated 5: The Pantry @ Canon Popham C of E Primary School at Canon Popham C Of E Primary Academy, Church Balk, Edenthorpe, Doncaster; rated on September 11

• Rated 5: Caterlink @ Outwood Primary Academy Woodlands at Outwood Primary Academy Woodlands, The Crescent, Woodlands, Doncaster; rated on September 10

• Rated 3: La Rustica at 5 Nether Hall Road, Doncaster; rated on July 3

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Venue 19 at 4 Field Road, Thorne, Doncaster; rated on September 9

• Rated 5: The Highwayman at Great North Road, Woodlands, Doncaster; rated on September 8

Plus five ratings for takeaways:

• Rated 5: Chicos Pizza and Grill at 155 Balby Road, Balby, Doncaster; rated on September 18

• Rated 5: Kiki at 1 Town End, Bentley, Doncaster; rated on September 17

• Rated 5: Allo Pizza at Unit 3, Tickhill Business Centre, Bawtry Road, Tickhill; rated on September 4

• Rated 5: Pizza Range Express at 138 Warmsworth Road, Balby, Doncaster; rated on September 2

• Rated 4: Pizza Milano at 82 Edlington Lane, Warmsworth, Doncaster; rated on September 8

The food hygiene ratings are:

5 – Very good

4 – Good

3 – Generally satisfactory

2 – Improvement is necessary

1 – Major improvement is necessary

