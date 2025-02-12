New food hygiene ratings have been awarded to four of Doncaster’s establishments - one receives a zero

New food hygiene ratings have been awarded to four of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to three restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Brew and Bloom at 451a Broadway, Dunscroft, Doncaster; rated on December 5

• Rated 5: Wagamama at Herten Way, Doncaster; rated on November 28

• Rated 5: Open House Plus at Doncaster Open House Plus, Catherine Street, Hyde Park, Doncaster; rated on November 7

And one rating has been handed to a takeaway:

• Rated 1: Pizza King Express BBQ House at 31b Violet Avenue, Edlington, Doncaster; rated on January 7

The ratings are:

5 – hygiene standards are very good

4 – hygiene standards are good

3 – hygiene standards are generally satisfactory

2 – some improvement is necessary

1 – major improvement is necessary

0 – urgent improvement is necessary

