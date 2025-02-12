New food hygiene ratings have been awarded to four of Doncaster’s establishments - one receives a zero
The following ratings have been given to three restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Brew and Bloom at 451a Broadway, Dunscroft, Doncaster; rated on December 5
• Rated 5: Wagamama at Herten Way, Doncaster; rated on November 28
• Rated 5: Open House Plus at Doncaster Open House Plus, Catherine Street, Hyde Park, Doncaster; rated on November 7
And one rating has been handed to a takeaway:
• Rated 1: Pizza King Express BBQ House at 31b Violet Avenue, Edlington, Doncaster; rated on January 7
The ratings are:
5 – hygiene standards are very good
4 – hygiene standards are good
3 – hygiene standards are generally satisfactory
2 – some improvement is necessary
1 – major improvement is necessary
0 – urgent improvement is necessary