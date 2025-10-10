Good news as food hygiene ratings handed to 14 Doncaster establishments - all receiving top marks
The following ratings have been given to eight restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Relish Catering at Green Top School, Middlebrook Lane, Thorne, Doncaster; rated on October 3
• Rated 5: All Things Nice at Unit 9, The Colonnades, Pells Close, Doncaster; rated on October 2
• Rated 5: The House Martin at Milestone Drive, Wheatley; rated on October 2
• Rated 5: The Kitchen at Hickleton Golf Club, Lidget Lane, Hickleton; rated on September 30
• Rated 5: The Hub& Coffee Bar at The Hub Doncaster College, Chappell Drive, Doncaster; rated on September 26
• Rated 5: 30 Mexborough at Units 1 And 3 Montagu Buildings, Montagu Square, High Street, Mexborough; rated on September 25
• Rated 5: Yorkshire Wildlife Park Main Site at Yorkshire Wildlife Park, Brockholes Lane, Branton; rated on September 25
• Rated 5: Beeney's at DN11; rated on September 23
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Wetherspoon at Old Market Hall, Market Street, Mexborough; rated on September 26
• Rated 5: JR's Kitchen at Harlington Inn, 30 Doncaster Road, Harlington; rated on September 12
Plus four ratings for takeaways:
• Rated 5: Old Mill Chippy at 31 North Eastern Road, Thorne; rated on October 3
• Rated 5: Red Relish Armthorpe at 28 Mill Street, Armthorpe; rated on September 26
• Rated 5: Delizio Pizzeria at 165 Askern Road, Bentley; rated on September 25
• Rated 5: Chicos Pizza and Grill at 155 Balby Road, Balby; rated on September 18