Good news as food hygiene ratings handed to 14 Doncaster establishments - all receiving top marks

By Stephanie Bateman
Published 10th Oct 2025, 12:46 BST
Updated 10th Oct 2025, 13:09 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 14 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.

The following ratings have been given to eight restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Relish Catering at Green Top School, Middlebrook Lane, Thorne, Doncaster; rated on October 3

• Rated 5: All Things Nice at Unit 9, The Colonnades, Pells Close, Doncaster; rated on October 2

• Rated 5: The House Martin at Milestone Drive, Wheatley; rated on October 2

• Rated 5: The Kitchen at Hickleton Golf Club, Lidget Lane, Hickleton; rated on September 30

• Rated 5: The Hub& Coffee Bar at The Hub Doncaster College, Chappell Drive, Doncaster; rated on September 26

• Rated 5: 30 Mexborough at Units 1 And 3 Montagu Buildings, Montagu Square, High Street, Mexborough; rated on September 25

• Rated 5: Yorkshire Wildlife Park Main Site at Yorkshire Wildlife Park, Brockholes Lane, Branton; rated on September 25

• Rated 5: Beeney's at DN11; rated on September 23

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Wetherspoon at Old Market Hall, Market Street, Mexborough; rated on September 26

• Rated 5: JR's Kitchen at Harlington Inn, 30 Doncaster Road, Harlington; rated on September 12

Plus four ratings for takeaways:

• Rated 5: Old Mill Chippy at 31 North Eastern Road, Thorne; rated on October 3

• Rated 5: Red Relish Armthorpe at 28 Mill Street, Armthorpe; rated on September 26

• Rated 5: Delizio Pizzeria at 165 Askern Road, Bentley; rated on September 25

• Rated 5: Chicos Pizza and Grill at 155 Balby Road, Balby; rated on September 18

