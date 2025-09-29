Food hygiene ratings ranging from three to five given to 15 Doncaster establishments
The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Baxterstorey at Unit 1, Iport Avenue, New Rossington, Doncaster; rated on September 26
• Rated 5: Taksim Grill House at 14-14a Nether Hall Road, Doncaster; rated on September 26
• Rated 5: Mels Pit Stop Cafe at 208 Great North Road, Woodlands, Doncaster; rated on September 24
• Rated 5: Rana's Restaurant Limited at 6-8 Nether Hall Road, Doncaster; rated on September 23
• Rated 5: McDonalds Restaurant at Mcdonalds, Lakeside Village, Wilmington Drive, Lakeside; rated on September 20
• Rated 5: The Pantry @ Travis St Lawrence C of E School at Travis St Lawrence C Of E Primary School Lower, Cuckoo Lane, Hatfield, Doncaster; rated on September 10
• Rated 3: Prego at 35 Hall Gate, Doncaster; rated on August 22
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Moorends Hotel at 156 Marshland Road, Moorends, Doncaster; rated on September 16
• Rated 4: Grazing Harts at The Grazing Harts, 29 Greaves Sike Lane, Micklebring, Doncaster; rated on September 26
Plus six ratings for takeaways:
• Rated 5: Frying Pan at 29-31 Cedar Avenue, Mexborough, Doncaster; rated on September 25
• Rated 5: Pizza King Express BBQ House at 31b Violet Avenue, Edlington, Doncaster; rated on September 25
• Rated 5: Sweet N' Salty at 419 Bentley Road, Bentley, Doncaster; rated on September 22
• Rated 5: Fish King at Unit 8, Plantation Road, Balby, Doncaster; rated on September 18
• Rated 5: Starvin Marvins at 141a Sheep Dip Lane, Dunscroft, Doncaster; rated on September 16
• Rated 5: Pizza Land at 8 The Circle, Moorends, Doncaster; rated on September 10