Food hygiene ratings ranging from three to five given to 15 Doncaster establishments

By Stephanie Bateman
Published 29th Sep 2025, 11:33 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 15 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Baxterstorey at Unit 1, Iport Avenue, New Rossington, Doncaster; rated on September 26

• Rated 5: Taksim Grill House at 14-14a Nether Hall Road, Doncaster; rated on September 26

• Rated 5: Mels Pit Stop Cafe at 208 Great North Road, Woodlands, Doncaster; rated on September 24

• Rated 5: Rana's Restaurant Limited at 6-8 Nether Hall Road, Doncaster; rated on September 23

• Rated 5: McDonalds Restaurant at Mcdonalds, Lakeside Village, Wilmington Drive, Lakeside; rated on September 20

• Rated 5: The Pantry @ Travis St Lawrence C of E School at Travis St Lawrence C Of E Primary School Lower, Cuckoo Lane, Hatfield, Doncaster; rated on September 10

• Rated 3: Prego at 35 Hall Gate, Doncaster; rated on August 22

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Moorends Hotel at 156 Marshland Road, Moorends, Doncaster; rated on September 16

• Rated 4: Grazing Harts at The Grazing Harts, 29 Greaves Sike Lane, Micklebring, Doncaster; rated on September 26

Plus six ratings for takeaways:

• Rated 5: Frying Pan at 29-31 Cedar Avenue, Mexborough, Doncaster; rated on September 25

• Rated 5: Pizza King Express BBQ House at 31b Violet Avenue, Edlington, Doncaster; rated on September 25

• Rated 5: Sweet N' Salty at 419 Bentley Road, Bentley, Doncaster; rated on September 22

• Rated 5: Fish King at Unit 8, Plantation Road, Balby, Doncaster; rated on September 18

• Rated 5: Starvin Marvins at 141a Sheep Dip Lane, Dunscroft, Doncaster; rated on September 16

• Rated 5: Pizza Land at 8 The Circle, Moorends, Doncaster; rated on September 10

