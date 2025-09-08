Food hygiene ratings of between three and five given to 10 Doncaster establishments

By Stephanie Bateman
Published 8th Sep 2025, 09:05 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 10 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Sodexo (Doncaster Deaf Trust) at Doncaster School For The Deaf, Leger Way, Intake, Doncaster; rated on September 3

• Rated 5: Zenwiings at Woodlands Park Working Mens Club, Great North Road, Woodlands, Doncaster; rated on September 3

Food hygiene ratings of between three and five given to 10 Doncaster establishments.

• Rated 5: Buttercross Bakes at DN11; rated on September 1

• Rated 5: One Call Insurance at Unit 1, Carolina Court, Lakeside, Doncaster; rated on August 29

• Rated 5: Tea Time Treats at DN11; rated on August 27

• Rated 5: Mexborough Childrens Centre at Wath Road, Mexborough, Doncaster; rated on August 20

• Rated 3: La Rustica at 5 Nether Hall Road, Doncaster; rated on July 3

And three ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Doncaster Jazz Cafe at 5-7 Printing Office Street, Doncaster; rated on August 28

• Rated 5: Grove Inn at York Road, Bentley, Doncaster; rated on August 28

• Rated 5: Hatfield Woodhouse Working Mens Club at 1 Main Street, Hatfield Woodhouse, Doncaster; rated on August 19

