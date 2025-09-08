Food hygiene ratings of between three and five given to 10 Doncaster establishments
The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Sodexo (Doncaster Deaf Trust) at Doncaster School For The Deaf, Leger Way, Intake, Doncaster; rated on September 3
• Rated 5: Zenwiings at Woodlands Park Working Mens Club, Great North Road, Woodlands, Doncaster; rated on September 3
• Rated 5: Buttercross Bakes at DN11; rated on September 1
• Rated 5: One Call Insurance at Unit 1, Carolina Court, Lakeside, Doncaster; rated on August 29
• Rated 5: Tea Time Treats at DN11; rated on August 27
• Rated 5: Mexborough Childrens Centre at Wath Road, Mexborough, Doncaster; rated on August 20
• Rated 3: La Rustica at 5 Nether Hall Road, Doncaster; rated on July 3
And three ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Doncaster Jazz Cafe at 5-7 Printing Office Street, Doncaster; rated on August 28
• Rated 5: Grove Inn at York Road, Bentley, Doncaster; rated on August 28
• Rated 5: Hatfield Woodhouse Working Mens Club at 1 Main Street, Hatfield Woodhouse, Doncaster; rated on August 19