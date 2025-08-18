Food hygiene ratings handed to 44 Doncaster restaurants
The following ratings have been given to 44 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: The Curry Kitchen By Paul at 12 Yew Tree Crescent, Rossington, Doncaster; rated on August 8
• Rated 5: The Happy Slice Company at DN7 ; rated on July 31
• Rated 5: Communal Hall at Norbreck Road, Askern, Doncaster; rated on July 25
• Rated 5: Cake at DN2 ; rated on July 24
• Rated 5: Dawson's Delights at DN7 ; rated on July 23
• Rated 5: Sweet Temptations at DN5 ; rated on July 23
• Rated 5: Heavenly Bites at DN8 ; rated on July 17
• Rated 5: Scarlet Crumbs Bakery at DN8 ; rated on July 16
• Rated 5: Personalised by Megs at DN12; rated on July 11
• Rated 5: Dave the Pie Man at S64 ; rated on July 9
• Rated 5: Harri's Cakes & Bakes at DN3 ; rated on July 3
• Rated 5: Rani's Kitchen at S66 ; rated on June 30
• Rated 5: Colossal Catering at DN3 ; rated on June 26
• Rated 5: Sweet Slice Delicious Cheesecakes at DN4 ; rated on June 19
• Rated 5: Whiskin' Bliss at DN12; rated on June 19
• Rated 5: Sandall Beat House Visitors Centre at Sandall Beat Road, Intake, Doncaster; rated on June 18
• Rated 5: Magical Sleepovers and Events at DN11; rated on June 11
• Rated 5: The Bucket List at DN8 ; rated on June 10
• Rated 5: Curry by Chris at DN9 ; rated on June 5
• Rated 5: Taylor Made Bakery at DN7 ; rated on May 21
• Rated 5: Gotta Bee Honey at DN12; rated on May 20
• Rated 5: St Peters Church Hall at 3a High Street, Bentley, Doncaster; rated on May 15
• Rated 5: El Chappo (Doncaster) at Unit C7, The Wool Market, Market Place, Doncaster; rated on May 8
• Rated 5: Check Out Those Buns at DN4 ; rated on May 7
• Rated 5: Askarne Day Care Centre at Spa Pool Road, Askern, Doncaster; rated on May 2
• Rated 5: Osys Kitchen at DN11; rated on April 28
• Rated 5: Magic Touch Event Hire at DN4 ; rated on April 22
• Rated 5: Serenity Craft Uk at DN4 ; rated on April 15
• Rated 5: Emma's Catering at DN7 ; rated on April 7
• Rated 5: PM Catering Ltd at Doncaster Town Moor Golf Course, Bawtry Road, Doncaster; rated on April 2
• Rated 5: Doodles Cakes and Bakes at DN6 ; rated on March 27
• Rated 5: Carters Caribbean Cuisine at DN1 ; rated on March 20
• Rated 5: Frances Ann Cupcake Creations at DN7 ; rated on March 17
• Rated 5: Rainbow Cakes at DN11; rated on March 12
• Rated 5: Brooke's Bakes at DN3 ; rated on March 7
• Rated 5: Gurdys Kitchen at DN3 ; rated on March 6
• Rated 5: Thorne Methodist Church at King Street, Thorne, Doncaster; rated on February 27
• Rated 4: The Egg Man - Jams and Chutneys at 16 Crookes Broom Avenue, Hatfield, Doncaster; rated on June 23
• Rated 4: Charlies Crafts at DN4 ; rated on May 29
• Rated 4: Cafe Spice at 47 Main Street, Mexborough, Doncaster; rated on May 20
• Rated 4: Farm Shop at Farm Shop @ Well Green, High Street, Barnby Dun, Doncaster; rated on May 8
• Rated 4: Nero Pizza at Unit C6, The Wool Market, Market Place, Doncaster; rated on April 24
• Rated 4: Yolo Food Box at DN2 ; rated on March 31
• Rated 4: Bessacarr Football Club Cantley Pavilion at Cantley Park, Ascot Avenue, Cantley, Doncaster; rated on March 1
Of Doncaster's 793 similar establishments with ratings, 628 (79 per cent) have ratings of five and none have zero ratings.