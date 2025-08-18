Food hygiene ratings handed to 44 Doncaster restaurants

By Stephanie Bateman
Published 18th Aug 2025, 09:37 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 44 of Doncaster’s restaurants, cafes or canteens, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to 44 restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: The Curry Kitchen By Paul at 12 Yew Tree Crescent, Rossington, Doncaster; rated on August 8

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: The Happy Slice Company at DN7 ; rated on July 31

Food hygiene ratings handed to 44 Doncaster restaurants.placeholder image
Food hygiene ratings handed to 44 Doncaster restaurants.

• Rated 5: Communal Hall at Norbreck Road, Askern, Doncaster; rated on July 25

• Rated 5: Cake at DN2 ; rated on July 24

• Rated 5: Dawson's Delights at DN7 ; rated on July 23

• Rated 5: Sweet Temptations at DN5 ; rated on July 23

• Rated 5: Heavenly Bites at DN8 ; rated on July 17

• Rated 5: Scarlet Crumbs Bakery at DN8 ; rated on July 16

• Rated 5: Personalised by Megs at DN12; rated on July 11

• Rated 5: Dave the Pie Man at S64 ; rated on July 9

• Rated 5: Harri's Cakes & Bakes at DN3 ; rated on July 3

• Rated 5: Rani's Kitchen at S66 ; rated on June 30

• Rated 5: Colossal Catering at DN3 ; rated on June 26

• Rated 5: Sweet Slice Delicious Cheesecakes at DN4 ; rated on June 19

• Rated 5: Whiskin' Bliss at DN12; rated on June 19

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Sandall Beat House Visitors Centre at Sandall Beat Road, Intake, Doncaster; rated on June 18

• Rated 5: Magical Sleepovers and Events at DN11; rated on June 11

• Rated 5: The Bucket List at DN8 ; rated on June 10

• Rated 5: Curry by Chris at DN9 ; rated on June 5

• Rated 5: Taylor Made Bakery at DN7 ; rated on May 21

• Rated 5: Gotta Bee Honey at DN12; rated on May 20

• Rated 5: St Peters Church Hall at 3a High Street, Bentley, Doncaster; rated on May 15

• Rated 5: El Chappo (Doncaster) at Unit C7, The Wool Market, Market Place, Doncaster; rated on May 8

• Rated 5: Check Out Those Buns at DN4 ; rated on May 7

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Askarne Day Care Centre at Spa Pool Road, Askern, Doncaster; rated on May 2

• Rated 5: Osys Kitchen at DN11; rated on April 28

• Rated 5: Magic Touch Event Hire at DN4 ; rated on April 22

• Rated 5: Serenity Craft Uk at DN4 ; rated on April 15

• Rated 5: Emma's Catering at DN7 ; rated on April 7

• Rated 5: PM Catering Ltd at Doncaster Town Moor Golf Course, Bawtry Road, Doncaster; rated on April 2

• Rated 5: Doodles Cakes and Bakes at DN6 ; rated on March 27

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Carters Caribbean Cuisine at DN1 ; rated on March 20

• Rated 5: Frances Ann Cupcake Creations at DN7 ; rated on March 17

• Rated 5: Rainbow Cakes at DN11; rated on March 12

• Rated 5: Brooke's Bakes at DN3 ; rated on March 7

• Rated 5: Gurdys Kitchen at DN3 ; rated on March 6

• Rated 5: Thorne Methodist Church at King Street, Thorne, Doncaster; rated on February 27

• Rated 4: The Egg Man - Jams and Chutneys at 16 Crookes Broom Avenue, Hatfield, Doncaster; rated on June 23

• Rated 4: Charlies Crafts at DN4 ; rated on May 29

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 4: Cafe Spice at 47 Main Street, Mexborough, Doncaster; rated on May 20

• Rated 4: Farm Shop at Farm Shop @ Well Green, High Street, Barnby Dun, Doncaster; rated on May 8

• Rated 4: Nero Pizza at Unit C6, The Wool Market, Market Place, Doncaster; rated on April 24

• Rated 4: Yolo Food Box at DN2 ; rated on March 31

• Rated 4: Bessacarr Football Club Cantley Pavilion at Cantley Park, Ascot Avenue, Cantley, Doncaster; rated on March 1

Of Doncaster's 793 similar establishments with ratings, 628 (79 per cent) have ratings of five and none have zero ratings.

Related topics:DoncasterFood hygiene ratingsFood Standards AgencyRossington
News you can trust since 1925
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice