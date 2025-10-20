Food hygiene ratings handed to 11 Doncaster establishments - one requires major improvement
The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Campsall Village Hall at Village Hall, Campsall, Doncaster; rated on October 7
• Rated 5: Miki's Bakery at 1 Station Road, Stainforth, Doncaster; rated on October 6
• Rated 4: The Harewood at 28 Waterdale, Doncaster; rated on September 10
• Rated 1: The Little Deli at 29-31 Market Place, Bawtry, Doncaster; rated on September 25
• Rated 5: Lake View Cafe at Thorne Delves, Fieldside, Thorne, Doncaster; rated on October 16
• Rated 5: Making Friends Preschool at 158 Marshland Road, Moorends, Doncaster; rated on October 8
• Rated 4: Lancers at 20 High Street, Bawtry, Doncaster; rated on September 11
And one rating has been handed to a pub, bar or nightclub:
• Rated 5: Rossington Colliery Officials Club at King Georges Road, New Rossington, Doncaster; rated on October 14
And three ratings have been handed to takeaways:
• Rated 5: Feast Away at 33-41, Market Place, Bawtry, Doncaster; rated on October 15
• Rated 5: Lucky Star at 191 Skellow Road, Skellow, Doncaster; rated on October 9
• Rated 4: Chips and Things at 3 The Circle, Moorends, Doncaster; rated on September 11
Here's what the ratings mean:
5 – hygiene standards are very good.
4 – hygiene standards are good.
3 – hygiene standards are generally satisfactory.
2 – some improvement is necessary.
1 – major improvement is necessary.
0 – urgent improvement is required.