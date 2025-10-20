Food hygiene ratings handed to 11 Doncaster establishments - one requires major improvement

By Stephanie Bateman
Published 20th Oct 2025, 10:54 BST
Food hygiene ratings have been handed to 11 Doncaster establishments - and one requires major improvement, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Campsall Village Hall at Village Hall, Campsall, Doncaster; rated on October 7

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Miki's Bakery at 1 Station Road, Stainforth, Doncaster; rated on October 6

Food hygiene ratings handed to 11 Doncaster establishments - one requires major improvement.placeholder image
Food hygiene ratings handed to 11 Doncaster establishments - one requires major improvement.

• Rated 4: The Harewood at 28 Waterdale, Doncaster; rated on September 10

• Rated 1: The Little Deli at 29-31 Market Place, Bawtry, Doncaster; rated on September 25

• Rated 5: Lake View Cafe at Thorne Delves, Fieldside, Thorne, Doncaster; rated on October 16

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Making Friends Preschool at 158 Marshland Road, Moorends, Doncaster; rated on October 8

• Rated 4: Lancers at 20 High Street, Bawtry, Doncaster; rated on September 11

And one rating has been handed to a pub, bar or nightclub:

• Rated 5: Rossington Colliery Officials Club at King Georges Road, New Rossington, Doncaster; rated on October 14

And three ratings have been handed to takeaways:

• Rated 5: Feast Away at 33-41, Market Place, Bawtry, Doncaster; rated on October 15

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Lucky Star at 191 Skellow Road, Skellow, Doncaster; rated on October 9

• Rated 4: Chips and Things at 3 The Circle, Moorends, Doncaster; rated on September 11

Here's what the ratings mean:

5 – hygiene standards are very good.

4 – hygiene standards are good.

3 – hygiene standards are generally satisfactory.

2 – some improvement is necessary.

1 – major improvement is necessary.

0 – urgent improvement is required.

Related topics:DoncasterFood hygiene ratingsFood Standards AgencyStation RoadStainforth
News you can trust since 1925
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice