Food hygiene ratings given to two Doncaster establishments - one requires major improvement
The Ivanhoe Centre Cafe at The Ivanhoe Centre, Gardens Lane, Conisbrough, was handed a three-out-of-five rating after assessment on August 13.
And Amane Bakery, a takeaway at 8a Nether Hall Road, Doncaster was given a score of one on August 13.
The food hygiene ratings are:
5 – Very good: Very high hygiene standards.
4 – Good: Good hygiene standards.
3 – Generally satisfactory: Hygiene standards are generally satisfactory.
2 – Some improvement is necessary: Some improvement is required.
1 – Major improvement is necessary: Major improvement is needed.
0 – Urgent improvement is necessary: Urgent improvements are required, indicating a serious risk to health.