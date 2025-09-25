Food hygiene ratings given to two Doncaster establishments - one requires major improvement

By Stephanie Bateman
Published 25th Sep 2025, 07:00 BST
New food hygiene ratings have been awarded to two of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The Ivanhoe Centre Cafe at The Ivanhoe Centre, Gardens Lane, Conisbrough, was handed a three-out-of-five rating after assessment on August 13.

And Amane Bakery, a takeaway at 8a Nether Hall Road, Doncaster was given a score of one on August 13.

The food hygiene ratings are:

5 – Very good: Very high hygiene standards.

4 – Good: Good hygiene standards.

3 – Generally satisfactory: Hygiene standards are generally satisfactory.

2 – Some improvement is necessary: Some improvement is required.

1 – Major improvement is necessary: Major improvement is needed.

0 – Urgent improvement is necessary: Urgent improvements are required, indicating a serious risk to health.

