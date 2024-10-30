Enjoy an evening of modern jive along with a free foot massage and buffet in Doncaster

Published 30th Oct 2024
Enjoy an evening of modern jive along with a free foot massage and buffet when Dave Hamill takes to the stage this weekend in Doncaster.

Dave will bring Red Velvet Jive – modern and freestyle – to Askern Miners’ Welfare Club on Manor Way in Askern on Saturday November 9 from 7.30pm until late. DJ for the night is Debs

It’s £10 on the door and there will be a licensed bar, free buffet, free mineral water and free foot massage.

Phone 07795477877 or email [email protected] for more.

