Enjoy an evening of modern jive along with a free foot massage and buffet in Doncaster

Enjoy an evening of modern jive along with a free foot massage and buffet when Dave Hamill takes to the stage this weekend in Doncaster.
Dave will bring Red Velvet Jive – modern and freestyle – to Askern Miners’ Welfare Club on Manor Way in Askern on Saturday November 9 from 7.30pm until late. DJ for the night is Debs
It’s £10 on the door and there will be a licensed bar, free buffet, free mineral water and free foot massage.
Phone 07795477877 or email [email protected] for more.