Police recover stolen cars in latest Doncaster crime clampdown

By Darren Burke
Published 8th Dec 2024, 13:00 BST
Police in Doncaster have recovered two stolen vehicles in a fresh crime clampdown, officers have announced.

A spokesperson for Doncaster South Neighbourhood Policing Team said: “Over the last few days we have recovered two stolen vehicles.

"One in Edlington and one in Braithwell. If you see a suspicious vehicle parked up that you've never seen before please contact us so we can check it out.”

You can report car crime to South Yorkshire Police on 101 or 999 in an emergency.

News you can trust since 1925
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice