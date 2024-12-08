Police recover stolen cars in latest Doncaster crime clampdown
Police in Doncaster have recovered two stolen vehicles in a fresh crime clampdown, officers have announced.
A spokesperson for Doncaster South Neighbourhood Policing Team said: “Over the last few days we have recovered two stolen vehicles.
"One in Edlington and one in Braithwell. If you see a suspicious vehicle parked up that you've never seen before please contact us so we can check it out.”
You can report car crime to South Yorkshire Police on 101 or 999 in an emergency.