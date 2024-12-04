Police probe launched after stolen car dumped following Doncaster chase
A police probe has been launched after a stolen car was dumped following a chase in Doncaster.
Officers were called to Wheatley Hills shortly before midnight last night.
A South Yorkshire Police spokesperson said: “At 11.34pm yesterday (Tuesday 3 December), a black Honda Jazz failed to stop for officers on Ennerdale Road, Doncaster.
“Officers located the vehicle a short time later on Green House Road. The vehicle is believed to be stolen and has since been recovered by officers.
“Enquiries are ongoing.”