Police probe launched after stolen car dumped following Doncaster chase

By Darren Burke
Published 4th Dec 2024, 16:30 BST
A police probe has been launched after a stolen car was dumped following a chase in Doncaster.

Officers were called to Wheatley Hills shortly before midnight last night.

A South Yorkshire Police spokesperson said: “At 11.34pm yesterday (Tuesday 3 December), a black Honda Jazz failed to stop for officers on Ennerdale Road, Doncaster.

“Officers located the vehicle a short time later on Green House Road. The vehicle is believed to be stolen and has since been recovered by officers.

“Enquiries are ongoing.”

