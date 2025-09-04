Good news as food hygiene ratings awarded to nine Doncaster establishments

By Stephanie Bateman
Published 4th Sep 2025, 09:49 BST
New food hygiene ratings have been awarded to nine of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.

The following ratings have been given to seven restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Bawtry Hall at South Parade, Bawtry, Doncaster; rated on August 26

• Rated 5: Sugar Rush at DN8 ; rated on August 26

• Rated 5: Bel Sol at Market Place, Selby Road, Askern, Doncaster; rated on August 21

• Rated 5: Doncaster Skate Cooperative at Twisted Skate Park At, 3 Marshgate, Doncaster; rated on August 20

• Rated 5: Jungle Mazeia at 1d Island Drive, Thorne, Doncaster; rated on August 20

• Rated 5: Mexborough Montague Hospital at Doncaster And Bassetlaw Hospitals Nhs Foundation Trust, Adwick Road, Mexborough, Doncaster; rated on August 14

• Rated 5: Bodrum Social Club at Unit 2 Fraser House, 18 Nether Hall Road, Doncaster; rated on June 6

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: The Styrrup at Stripe Road, Rossington, Doncaster; rated on August 22

• Rated 5: The Mallard at 14 Food Mall Frenchgate Centre, St Sepulchre Gate, Doncaster; rated on August 13

