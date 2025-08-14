Food hygiene ratings handed to four Doncaster establishments – one requires urgent improvement
The following rating has been given to one pub, bar or nightclub:
• Rated 1: Hallcross at 33-34 Hall Gate, Doncaster; rated on July 9
And three ratings have been handed to takeaways:
• Rated 4: Fish Dish at 2 Everingham Road, Cantley, Doncaster; rated on July 9
• Rated 1: Woodhouse Chinese Takeaway at Unit 4, Main Street, Hatfield Woodhouse, Doncaster; rated on July 9
• Rated 0: Nosh Street Food Kitchen at 43 Princes Street, Doncaster; rated on July 9
Here's a breakdown of the ratings:
5 (Very Good): Hygiene standards are excellent.
4 (Good): Hygiene standards are good.
3 (Generally Satisfactory): Hygiene standards are generally acceptable.
2 (Improvement Necessary): Some improvement is needed.
1 (Major Improvement Necessary): Major changes are required to ensure hygiene standards are met.
0 (Urgent Improvement Necessary): Significant and immediate action is needed to address hygiene issues.