Food hygiene ratings handed to four Doncaster establishments – one requires urgent improvement

By Stephanie Bateman
Published 14th Aug 2025, 12:41 BST
New food hygiene ratings have been awarded to four of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following rating has been given to one pub, bar or nightclub:

• Rated 1: Hallcross at 33-34 Hall Gate, Doncaster; rated on July 9

And three ratings have been handed to takeaways:

Food hygiene ratings handed to four Doncaster establishments – one requires urgent improvement.

• Rated 4: Fish Dish at 2 Everingham Road, Cantley, Doncaster; rated on July 9

• Rated 1: Woodhouse Chinese Takeaway at Unit 4, Main Street, Hatfield Woodhouse, Doncaster; rated on July 9

• Rated 0: Nosh Street Food Kitchen at 43 Princes Street, Doncaster; rated on July 9

Here's a breakdown of the ratings:

5 (Very Good): Hygiene standards are excellent.

4 (Good): Hygiene standards are good.

3 (Generally Satisfactory): Hygiene standards are generally acceptable.

2 (Improvement Necessary): Some improvement is needed.

1 (Major Improvement Necessary): Major changes are required to ensure hygiene standards are met.

0 (Urgent Improvement Necessary): Significant and immediate action is needed to address hygiene issues.

