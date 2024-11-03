Food hygiene ratings handed to 10 Doncaster establishments - one needing major improvements

By Stephanie Bateman

Senior journalist

Published 3rd Nov 2024, 12:00 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 10 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to eight restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Milk and Honey Eateries at Christ Church, Thorne Road, Doncaster; rated on October 8

• Rated 5: Home. Bistro & Bar at Unit 15, Station Road, Rossington, Doncaster; rated on September 24

Food hygiene ratings handed to 10 Doncaster establishments.

• Rated 5: Gurkha Sizzler at 50 Sandringham Road, Intake, Doncaster; rated on September 19

• Rated 5: Market Cafe at Unit 16, International Food Hall, Market Place, Doncaster; rated on September 11

• Rated 4: Topiary Coffee Shop at Stringers Nurseries, Crookhill Road, Conisbrough, Doncaster; rated on September 26

• Rated 3: Empowering Minds Mat at Bessacarr Primary School, Ellers Avenue, Bessacarr, Doncaster; rated on September 26

• Rated 3: Hunter's Kitchen at Miller Close, Thorne, Doncaster; rated on September 10

• Rated 1: Nur Restaurant Doncaster Ltd at Unit 1, Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on September 26

And two ratings have been handed to takeaways:

• Rated 4: Wonderful 2 at 145 Balby Road, Balby, Doncaster; rated on September 26

• Rated 3: Fish Bits Express at 11-11a Central Terrace, Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on September 26

*Businesses get a rating from 5 to 0:

5 – hygiene standards are very good.

4 – hygiene standards are good.

3 – hygiene standards are generally satisfactory.

2 – some improvement is necessary.

1 – major improvement is necessary.

0 – urgent improvement is necessary.

