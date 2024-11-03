Food hygiene ratings handed to 10 Doncaster establishments - one needing major improvements
The following ratings have been given to eight restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Milk and Honey Eateries at Christ Church, Thorne Road, Doncaster; rated on October 8
• Rated 5: Home. Bistro & Bar at Unit 15, Station Road, Rossington, Doncaster; rated on September 24
• Rated 5: Gurkha Sizzler at 50 Sandringham Road, Intake, Doncaster; rated on September 19
• Rated 5: Market Cafe at Unit 16, International Food Hall, Market Place, Doncaster; rated on September 11
• Rated 4: Topiary Coffee Shop at Stringers Nurseries, Crookhill Road, Conisbrough, Doncaster; rated on September 26
• Rated 3: Empowering Minds Mat at Bessacarr Primary School, Ellers Avenue, Bessacarr, Doncaster; rated on September 26
• Rated 3: Hunter's Kitchen at Miller Close, Thorne, Doncaster; rated on September 10
• Rated 1: Nur Restaurant Doncaster Ltd at Unit 1, Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on September 26
And two ratings have been handed to takeaways:
• Rated 4: Wonderful 2 at 145 Balby Road, Balby, Doncaster; rated on September 26
• Rated 3: Fish Bits Express at 11-11a Central Terrace, Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on September 26
*Businesses get a rating from 5 to 0:
5 – hygiene standards are very good.
4 – hygiene standards are good.
3 – hygiene standards are generally satisfactory.
2 – some improvement is necessary.
1 – major improvement is necessary.
0 – urgent improvement is necessary.