Food hygiene ratings given to six Doncaster establishments - one received a zero meaning urgent improvement is necessary

By Stephanie Bateman

Senior journalist

Published 4th Dec 2024, 11:14 BST
New food hygiene ratings have been awarded to six of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to two restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Da Leo at 4 East Laith Gate, Doncaster; rated on November 28

• Rated 5: The Sandwich Bar at Cafe, 257 Station Road, Dunscroft, Doncaster; rated on November 28

Food hygiene ratings given to six Doncaster establishments - one received a zero meaning urgent improvement is necessary.

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Edlington Ex-Services Social Club at Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on November 26

• Rated 5: Station Hotel at Station Road, Blaxton, Doncaster; rated on November 26

Plus two ratings for takeaways:

• Rated 2: Sandringham Superfryer at 56 Sandringham Road, Intake, Doncaster; rated on October 28

• Rated 0: Bake Bake at Ground Floor 20 Market Road And, 1 Copley Road, Doncaster; rated on October 29

The food hygiene ratings are:

5 – hygiene standards are very good

4 – hygiene standards are good

3 – hygiene standards are generally satisfactory

2 – some improvement is necessary

1 – major improvement is necessary

0 – urgent improvement is necessary

