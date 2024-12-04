Food hygiene ratings given to six Doncaster establishments - one received a zero meaning urgent improvement is necessary
The following ratings have been given to two restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Da Leo at 4 East Laith Gate, Doncaster; rated on November 28
• Rated 5: The Sandwich Bar at Cafe, 257 Station Road, Dunscroft, Doncaster; rated on November 28
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Edlington Ex-Services Social Club at Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on November 26
• Rated 5: Station Hotel at Station Road, Blaxton, Doncaster; rated on November 26
Plus two ratings for takeaways:
• Rated 2: Sandringham Superfryer at 56 Sandringham Road, Intake, Doncaster; rated on October 28
• Rated 0: Bake Bake at Ground Floor 20 Market Road And, 1 Copley Road, Doncaster; rated on October 29
The food hygiene ratings are:
5 – hygiene standards are very good
4 – hygiene standards are good
3 – hygiene standards are generally satisfactory
2 – some improvement is necessary
1 – major improvement is necessary
0 – urgent improvement is necessary