Food hygiene ratings given to nine Doncaster establishments
The following ratings have been given to six restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Doncaster Town Fields Sports Club at Bennetthorpe, Doncaster; rated on August 7
• Rated 5: Pasta Patuq at 93 Nether Hall Road, Doncaster; rated on August 7
• Rated 5: The Rustic Pizza Co at Unit 3, Travelodge, Lakeside Boulevard, Lakeside; rated on August 7
• Rated 5: Ziniz at 1 Market Place, Bawtry, Doncaster; rated on August 6
• Rated 5: Rolling Smoke at 7-8 Holmes Market, Wheatley, Doncaster; rated on August 5
• Rated 4: HMP Hatfield at Thorne Road, Hatfield, Doncaster; rated on June 25
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: Maple Tree at Plantation Road, Balby, Doncaster; rated on August 5
• Rated 5: Prestige Member Club at 4a Nether Hall Road, Doncaster; rated on May 23
Plus one rating for a takeaway:
• Rated 5: Luciano Pizzeria at 2 King Avenue, New Rossington, Doncaster; rated on July 31
Here's a breakdown of the ratings:
5 - Very Good: The highest rating, indicating excellent hygiene standards.
4 - Good: Good hygiene standards.
3 - Generally Satisfactory: Hygiene standards are acceptable.
2 - Some Improvement Necessary: Some areas need improvement.
1 - Major Improvement Necessary: Significant issues require attention.
0 - Urgent Improvement Required: Serious issues need immediate action.