Food hygiene ratings given to nine Doncaster establishments

By Stephanie Bateman
Published 11th Aug 2025, 14:09 BST
New food hygiene ratings have been awarded to nine of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to six restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Doncaster Town Fields Sports Club at Bennetthorpe, Doncaster; rated on August 7

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Pasta Patuq at 93 Nether Hall Road, Doncaster; rated on August 7

Food hygiene ratings given to 19 Milton Keynes’ food establishmentsplaceholder image
Food hygiene ratings given to 19 Milton Keynes’ food establishments

• Rated 5: The Rustic Pizza Co at Unit 3, Travelodge, Lakeside Boulevard, Lakeside; rated on August 7

• Rated 5: Ziniz at 1 Market Place, Bawtry, Doncaster; rated on August 6

• Rated 5: Rolling Smoke at 7-8 Holmes Market, Wheatley, Doncaster; rated on August 5

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 4: HMP Hatfield at Thorne Road, Hatfield, Doncaster; rated on June 25

And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: Maple Tree at Plantation Road, Balby, Doncaster; rated on August 5

• Rated 5: Prestige Member Club at 4a Nether Hall Road, Doncaster; rated on May 23

Plus one rating for a takeaway:

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Luciano Pizzeria at 2 King Avenue, New Rossington, Doncaster; rated on July 31

Here's a breakdown of the ratings:

5 - Very Good: The highest rating, indicating excellent hygiene standards.

4 - Good: Good hygiene standards.

3 - Generally Satisfactory: Hygiene standards are acceptable.

2 - Some Improvement Necessary: Some areas need improvement.

1 - Major Improvement Necessary: Significant issues require attention.

0 - Urgent Improvement Required: Serious issues need immediate action.

Related topics:DoncasterFood hygiene ratingsFood Standards Agency
News you can trust since 1925
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice