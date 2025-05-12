Food hygiene ratings given to 13 Doncaster establishments - one handed a zero meaning urgent improvement is required
The following ratings have been given to eight restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Infinity Boulangerie & Coffee at Unit 14, International Food Hall, Market Place, Doncaster; rated on May 8
• Rated 5: Venn Catering - Upper School at New Pastures Primary School, Pitt Street, Mexborough, Doncaster; rated on May 7
• Rated 5: Mellors Catering Services at Morley Place Academy, Old Road, Conisbrough, Doncaster; rated on April 30
• Rated 5: SEMH Hub at Castle Hills Primary Academy, Jossey Lane, Scawthorpe, Doncaster; rated on April 30
• Rated 5: Diddlytots at Unit 2, Shaw Wood Business Park, Shaw Wood Way, Wheatley Hills; rated on April 28
• Rated 5: The Perfect Pitch Coffee Shop at Go Outdoors, Littleworth Lane, Rossington, Doncaster; rated on April 25
• Rated 5: Rocco's at Units 1 To 3, St Marys Court, Tickhill, Doncaster; rated on April 10
• Rated 5: Tesco Family Dining at Tesco Extra, Balby, Doncaster; rated on April 8
And five ratings have been handed to takeaways:
• Rated 5: The Sandwich Bar at 56a Westgate, Tickhill, Doncaster; rated on May 1
• Rated 5: Yang City at 96 Warmsworth Road, Balby, Doncaster; rated on April 24
• Rated 4: Massimo Mexborough at 10 Main Street, Mexborough, Doncaster; rated on May 8
• Rated 3: Route 66, at 9 Moss Road, Askern, Doncaster was handed a three-out-of-five rating after assessment on April 2.
• Rated 0: Fresh Shawarma, at 3 Copley Road, Doncaster was given a score of zero on April 2. The establishment also received a zero when it was visitws back in November.