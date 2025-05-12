Food hygiene ratings given to 13 Doncaster establishments - one handed a zero meaning urgent improvement is required

By Stephanie Bateman

Senior journalist

Published 12th May 2025, 10:33 BST
Updated 12th May 2025, 10:38 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 11 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to eight restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Infinity Boulangerie & Coffee at Unit 14, International Food Hall, Market Place, Doncaster; rated on May 8

• Rated 5: Venn Catering - Upper School at New Pastures Primary School, Pitt Street, Mexborough, Doncaster; rated on May 7

One venue was given a zero rating.

• Rated 5: Mellors Catering Services at Morley Place Academy, Old Road, Conisbrough, Doncaster; rated on April 30

• Rated 5: SEMH Hub at Castle Hills Primary Academy, Jossey Lane, Scawthorpe, Doncaster; rated on April 30

• Rated 5: Diddlytots at Unit 2, Shaw Wood Business Park, Shaw Wood Way, Wheatley Hills; rated on April 28

• Rated 5: The Perfect Pitch Coffee Shop at Go Outdoors, Littleworth Lane, Rossington, Doncaster; rated on April 25

• Rated 5: Rocco's at Units 1 To 3, St Marys Court, Tickhill, Doncaster; rated on April 10

• Rated 5: Tesco Family Dining at Tesco Extra, Balby, Doncaster; rated on April 8

And five ratings have been handed to takeaways:

• Rated 5: The Sandwich Bar at 56a Westgate, Tickhill, Doncaster; rated on May 1

• Rated 5: Yang City at 96 Warmsworth Road, Balby, Doncaster; rated on April 24

• Rated 4: Massimo Mexborough at 10 Main Street, Mexborough, Doncaster; rated on May 8

• Rated 3: Route 66, at 9 Moss Road, Askern, Doncaster was handed a three-out-of-five rating after assessment on April 2.

• Rated 0: Fresh Shawarma, at 3 Copley Road, Doncaster was given a score of zero on April 2. The establishment also received a zero when it was visitws back in November.

