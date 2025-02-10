Excellent news as the top food hygiene rating has been given to 22 Doncaster establishments

By Stephanie Bateman

Senior journalist

Published 10th Feb 2025, 12:11 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 22 of Doncaster’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.

All of the following have been awarded a five rating, meaning hygiene standards are very good and fully comply with the law.

There are 11 restaurants, cafes or canteens:

• Rated 5: Ciao Box Grill Ltd at 71 Nether Hall Road, Doncaster; rated on January 27

Excellent news as the top food hygiene rating has been given to 22 Doncaster establishments.
• Rated 5: Sykehouse Fisheries Cafe at Mawson Green Lodge, Mawson Green Lane, Sykehouse, Doncaster; rated on January 27

• Rated 5: Mellors Catering Services at Hall Cross Academy Lower, St Michaels Road, Bessacarr, Doncaster; rated on January 22

• Rated 5: Pizza Hut Restaurants - Dine In at Lakeside Village, Wilmington Drive, Lakeside, Doncaster; rated on January 22

• Rated 5: Taco Bell at Former Mccormick Tractors International, Wheatley Hall Road, Wheatley, Doncaster; rated on January 22

• Rated 5: Kirsty's Cafe at 232 Askern Road, Toll Bar, Doncaster; rated on January 9

• Rated 5: Brodsworth Main Cricket Club at Brodsworth Miners Welfare Institute, Welfare Road, Woodlands, Doncaster; rated on December 13

• Rated 5: Coffee Corner at 42 High Street, Doncaster; rated on December 13

• Rated 5: Mimik Sushi at 3 Wood Street, Doncaster; rated on November 27

• Rated 5: Rolling Smoke at 7-8 Holmes Market, Wheatley, Doncaster; rated on November 27

• Rated 5: Kids Little Kingdom at 3 Young Street, Doncaster; rated on November 22

And one rating has been handed to a pub, bar or nightclub:

• Rated 5: Yates - K Town / Fluster Cluck / Locked & Loaded / 88th Street / Value Mighty / Sin City Burger at 58-59 Hall Gate, Doncaster; rated on January 27

Plus 10 ratings for takeaways:

• Rated 5: Poseidon Fish Bar 2 at 8 Askern Road, Bentley, Doncaster; rated on February 3

• Rated 5: Subway at 44 High Street, Doncaster; rated on January 27

• Rated 5: Original Doner at 20 Nether Hall Road, Doncaster; rated on January 23

• Rated 5: Kezzy Burger at 7 York Buildings, Edlington Lane, Edlington, Doncaster; rated on December 13

• Rated 5: Bella Pizza at 10 High Street, Dunsville, Doncaster; rated on December 2

• Rated 5: Hoi Choi Express Indian Takeaway at 36-38 East Laith Gate, Doncaster; rated on November 29

• Rated 5: Spice Hut DN8 Ltd at 9 Finkle Court, Thorne, Doncaster; rated on November 22

• Rated 5: K & V Foods at 29 Nostell Place, Bessacarr, Doncaster; rated on November 14

• Rated 5: The Rahmans Biryani at Unit 2, Goodison Boulevard Industrial Estate, Goodison Boulevard, Cantley; rated on November 14

• Rated 5: Fusion Station at 12 Finkle Street, Thorne, Doncaster; rated on November 8

